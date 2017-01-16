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Крупный дизайнерский проект FollowTheFabrika анонсировал третий этап конкурса, который пройдёт 17 января в Москве. Событие пройдёт на территории поистине нестандартной площадки в центре столицы —...Подробнее
Специальные вагоны для женщин могут появиться в метро Шанхая. С подобной инициативой выступил депутат местного Собрания народных представителей Шэнь Цюньхуэй, сообщает «Дунфанван». /epochtimes.ru/ Самым востребованным...Подробнее