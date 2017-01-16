Все разделы
Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
16 января 2017 г.
×

СМИ: Защита от импорта ради импортозамещения стоит дорого

Фото: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Чиновники и эксперты уверены в необходимости отмены контрсанкций. «Защита от импорта ради импортозамещения стоит дороже, чем его плоды», — пишет «Коммерсантъ» по итогам Гайдаровского форума,...

Главные новости


Фото: Taylor Weidman/Getty Images
В метро Шанхая женщинам могут выделить отдельные вагоны
Земля космонавты
В Забайкалье построят российско-китайский аэрокосмический Центр
Чу
Традиционная культура Китая: За что выпороли правителя Вэня?
смог
Пекинский дизайнер делает противосмоговые маски из кроссовок (видео)
Акция против извлечения органов у последователей Фалуньгун в Китае, Гонконг, 17 июня, 2014 год. Фото: ФJIM WATSON/AFP/Getty Images
Правозащитник Килгур: «Для продажи одной почки в Китае убили восемь человек»
слон
Зимбабве расплачивается с Китаем слонами, чтобы погасить долги
Фото: Jack Taylor / Getty Images
В России выйдет «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в переводе «Росмэна»
Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images
Китай считает своим главным партнёром США, Россия ― Китай
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images
Госдума РФ в первом чтении согласилась с побоями в семье
Амурский тигр в китайском цирке, провинция Циндао, 11 августа 2015 года. Фото: STR/AFP/Getty Images
В китайском цирке обездвижили амурского тигра для съёмок с посетителями (видео)
Фото: Uriel Sinai/Getty Images
Казахстан не желает отдавать своих невест в Китай
ГОнконг. Фото: Lam Yik Fei / Getty Images
Игра Pokemon Go в Китае запрещена
Все новости
  • извлечение органов у живых людей

  • Видеоновости



    • Выбор редактора

    Больше

    Позитивный взгляд

    Больше
    Россия

    Фото: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)
    СМИ: Защита от импорта ради импортозамещения стоит дорого

    Чиновники и эксперты уверены в необходимости отмены контрсанкций. «Защита от импорта ради импортозамещения стоит дороже, чем его плоды», — пишет «Коммерсантъ» по итогам Гайдаровского форума,...Подробнее

    Земля космонавты

    В Забайкалье построят российско-китайский аэрокосмический Центр

    Фото: Jack Taylor / Getty Images

    В России выйдет «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в переводе «Росмэна»

    Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images

    Госдума РФ в первом чтении согласилась с побоями в семье

    Выборы в России. Фото: DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images

    Движение «Голос» выступило против вмешательства администрации президента РФ в выборы 2018 года

    Москва

    Фото предоставлено редакцией журнала FRM
    FollowTheFabrika объявил о третьем этапе конкурса

    Крупный дизайнерский проект FollowTheFabrika анонсировал третий этап конкурса, который пройдёт 17 января в Москве. Событие пройдёт на территории поистине нестандартной площадки в центре столицы —...Подробнее

    Фото: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images

    Москвичи оценили дорожно-транспортную ситуацию в столице

    Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

    Спальные районы Москвы протестуют против платных парковок

    Из-за общего кризиса в экономике продажи автомобилей в России снизились на 29%

    В Москве ужесточат борьбу с закрытыми автомобильными номерами

    парковка в Москве

    Обосновано ли поднятие тарифа за парковку в центре Москвы до 200 рублей?

  • Новости Москвы


    • Мир

    Сирийская армия патрулирует памятники Пальмиры. Фото: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images
    Пальмира вновь пала. Российские археологи успели уехать (видео)
    Медаль Нобеля. Фото: ProtoplasmaKid//bg.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

    В Стокгольме определили лауреатов Нобелевской премии-2016

    Фото: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

    Компания Samsung призвала выключить взрывоопасные смартфоны Galaxy Note 7

    Река Брахмапутра

    Планы Китая и Индии перегородить реку Брахмапутру угрожают Гималаям

    Китай

    Фото: Taylor Weidman/Getty Images
    В метро Шанхая женщинам могут выделить отдельные вагоны

    Специальные вагоны для женщин могут появиться в метро Шанхая. С подобной инициативой выступил депутат местного Собрания народных представителей Шэнь Цюньхуэй, сообщает «Дунфанван». /epochtimes.ru/ Самым востребованным...Подробнее

    Пекин

    Новый антикоррупционный орган в Китае начнёт работу в 2018 году

    Активисты Южной Кореи выступают против развёртывания на территории страны американской системы противоракетной обороны THAAD. Фото: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

    Россия и Китай объединятся против развёртывания системы противоракетной обороны США

    смог

    Пекинский дизайнер делает противосмоговые маски из кроссовок (видео)

    Акция против извлечения органов у последователей Фалуньгун в Китае, Гонконг, 17 июня, 2014 год. Фото: ФJIM WATSON/AFP/Getty Images

    Правозащитник Килгур: «Для продажи одной почки в Китае убили восемь человек»

  • Права человека


  • Извлечение органов


  • Традиционная культура


    • Мнение

    Мария Гербер . Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха
    Мария Гербер: Предложить отношения, как ценность — вот задача бизнеса сегодня
    Роман Яковлев, методист отдела программ Мосгортура по организации детского отдыха. Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    Роман Яковлев: Крайне важно помочь ребёнку сделать правильный нравственный выбор

    Фото предоставлено Алексеем Любжиным.

    Алексей Любжин: Ориентация на среднего ученика не идёт впрок никому

    На XI Международном форуме InterSecurityForum-2016 в Общественной палате РФ. Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    Как преодолеть кризис через новую экономическую модель развития

    Наука и Технологии

    Взорвавшийся Samsung Galaxy Note 7. Фото: Flickr
    Почему батареи в телефонах начали взрываться чаще?
    Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

    Российский робот Фёдор полетит в космос в составе экипажа (видео)

    Фото: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images

    Суперпопулярная игра Pokemon Go захватывает мир (видео)

    Люди возле флагманского магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Фото: Benjamin Chasteen/Epoch Times

    Apple упростит поиск доноров органов

  • Новости науки


  • Окружающая среда


    • Здоровье

    Росскачество выявило опасные сорта мёда
    Лучшие и худшие марки мёда в России. Проверка Роскачества
    Как восстановиться после бессонной ночи

    Как восстановиться после бессонной ночи

    Лучшие и худшие ингредиенты для салатов, по мнению диетологов

    Лучшие и худшие ингредиенты для салатов, по мнению диетологов

    3 простых способа держать стресс на расстоянии

    3 простых способа держать стресс на расстоянии

    • Жизнь

    Фото: geralt/pixabay.com/CC0 Public Domain
    Правильный выбор надёжного сервера для работы в Интернете
    Фото: 3dman_eu/pixabay.com/CC0 Public Domain

    Моторное масло

    Фото: skeeze/pixabay.com/CC0 Public Domain

    Гидроизоляция построек различного назначения с помощью системы «Пенетрон»

    Фото предоставлено сайтом kznpotolok.ru

    Вариации тканевых потолков

    Вокруг света

    В гостях у хозяйки Янтарной комнаты. Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха
    В гостях у хозяйки Янтарной комнаты
    Отдых в Крыму. Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

    В каких российских регионах введут в 2017 году курортный сбор?

    Горный бег «Архызская Одиссея» в Карачаево-Черкесской Республике. Фото: Александр Трушников/Великая Эпоха

    Соревнования по горному бегу «Архызская Одиссея» прошли в Карачаево-Черкесии

    Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    Выездной туризм из Китая: проблемы и перспективы

    • Мода и красота

    Конкурс красоты «Мисс Ялта 2016» в Крыму. Фото: Алла Лавриненко/Великая Эпоха
    Самая прекрасная девушка Крыма получила миллион рублей (видео)
    мода

    Конец сказки Valentino или начало двух новых сказок?

    Фото: Getty Images

    Ретроспектива Оскара де ла Ренты

    Фото предоставлено Shelley Gifford/Pretty Little Braids

    Мама изобрела 800 причёсок-плетёнок для дочери

  • Мода и красота


    • Культура и искусство

    Фото предоставил ТК «МИР»
    Маршалы Победы на телеканале «МИР»
    678a1992_01_zaslavskij_crop

    Ректор ГИТИСа: Два года за порчу произведений искусства — нормальный срок

    Памятник в Змиевской балке, Ростов-на-Дону. Фото: Пономарева/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

    «Под тенью свастики»

    Кадр из фильма «Он ― дракон». Скриншот: youtube.com/CLEOPA

    Российский фильм «Он ― дракон» поставил рекорд в Китае по кассовым сборам (видео)

    • Спорт

    Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
    Сборная России по хоккею 5 января выиграла бронзу в матче со Швецией на МЧМ (видео)
    7 февраля биатлонисты Германии выиграли смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.

    Допинг в биатлоне. Россия может лишиться всех международных спортивных турниров

    Призёры в парном катании на Гран-при 2016 по фигурному катанию в Марселе: китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао (серебро), россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (золото), канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (бронза), Франция, 9 декабря, 2016 год. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images

    Результаты финала Гран-при 2016 по фигурному катанию во Франции (видео)

    Фото: dynamo.ru

    Хоккеисты «Динамо» обыграли ЦСКА в серии буллитов (видео)

    Видео

    Кадр из фильма «Великая стена». Скриншот: Русские Трейлеры /youtube.com
    Компартия Китая запретила критику фильмов с Джеки Чаном и Мэттом Дэймоном (видео)
    Семизвёздочный отель Wanda Reign в Шанхае. Скриншот: Best Travel Destination/youtube.com

    Китайские отели. В Шанхае открылся семизвёздочный Wanda Reign (видео)

    медведь

    Русская семья приютила и вырастила бурого медведя по кличке Степан (видео)

    Фото: public domain/pexels.com

    Японские беспилотные такси и другие необычные перевозчики (видео)

  • Развлечения


  • Фотогалерея



    • Copyright © 2005-2017
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
    Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
    2016 запросов. 105,765 секунд. 510.786041259772 Мб
    Рейтинг@Mail.ru
    Top