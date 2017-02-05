Все разделы
Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
5 февраля 2017 г.
×

В России встречи избирателей с депутатами и сходы могут приравнять к митингам

митинг против платных парковок

Депутаты от фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, приравнивающий встречи депутатов всех уровней с избирателями к митингам. Документ опубликован на сайте Госдумы...

Главные новости


ЕГЭ. Фото: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images
Китай приветствует введение экзамена по китайскому языку в школах России
Китай
Древний Китай: губернатора Шао в Западной Хань все называли отцом
Фото: FRED DUFOUR/AFP/Getty Images
Иностранный бизнес уходит из Китая?
отель
Что известно о пропавшем китайском миллиардере Сяо Цзяньхуа?
Верхняя палата парламента Египта. Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images
Парламент Египта обсудил приём российских туристов
Фото: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images
В Москве традиционный китайский парк раскинется на 5,5 гектара
Празднование в честь дня рождения Конфуция. Конфуцманский храм в городе Чанчунь провинции Цзилинь,, Китай, 2005 год. Фото: China Photos/Getty Images
Китай привлекает туристов именем философа Конфуция
Скриншот: Надальнийвосток.рф
Дальневосточный гектар. Не станут ли участки «золотыми»?
Фото: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images
Мощный китайский компьютер уместится на ладони
Фото: pixabay.com/CC0 Public Domain
С 1 февраля 2017 года в России проиндексируют страховые пенсии и соцвыплаты на 5,4%
ракета
Китай испытал ракету DF-5C с десятью ядерными боеголовками
бамбук
Древний Китай: невиновный Чжан Пань отказался покинуть тюрьму по амнистии
Все новости
  • извлечение органов у живых людей

  • Видеоновости



    • Выбор редактора

    Больше

    Позитивный взгляд

    Больше
    Россия

    ЕГЭ. Фото: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images
    Китай приветствует введение экзамена по китайскому языку в школах России

    Минобрнауки КНР приветствует введение в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку, сообщает агентство «Чжунго синьвэнь». /epochtimes.ru/ Свою информацию Минобрнауки КНР разместило в одной...Подробнее

    митинг против платных парковок

    В России встречи избирателей с депутатами и сходы могут приравнять к митингам

    Скриншот: Надальнийвосток.рф

    Дальневосточный гектар. Не станут ли участки «золотыми»?

    Фото: pixabay.com/CC0 Public Domain

    С 1 февраля 2017 года в России проиндексируют страховые пенсии и соцвыплаты на 5,4%

    Власти рассматривают возможность увеличения отчисления в Пенсионный фонд

    Минфин РФ задумался о девальвации рубля в 2017 году

    Москва

    Фото: JESHOOTS/pixabay.com/CC0 Public Domain
    Почему не включается телефон

    Чёрный экран и отсутствие обратной связи со стороны собственного девайса заставит нервничать любого владельца смартфона. В такой ситуации возникает только один вопрос: «Что делать, если...Подробнее

    Фото: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

    В Москве традиционный китайский парк раскинется на 5,5 гектара

    Фото предоставлено редакцией журнала FRM

    FollowTheFabrika объявил о третьем этапе конкурса

    Фото: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images

    Москвичи оценили дорожно-транспортную ситуацию в столице

    Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

    Спальные районы Москвы протестуют против платных парковок

  • Новости Москвы


    • Мир

    Сирийская армия патрулирует памятники Пальмиры. Фото: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images
    Пальмира вновь пала. Российские археологи успели уехать (видео)
    Медаль Нобеля. Фото: ProtoplasmaKid//bg.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

    В Стокгольме определили лауреатов Нобелевской премии-2016

    Фото: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

    Компания Samsung призвала выключить взрывоопасные смартфоны Galaxy Note 7

    Река Брахмапутра

    Планы Китая и Индии перегородить реку Брахмапутру угрожают Гималаям

    Китай

    Сяо Цзяньхуа
    Почему китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа находится под следствием в Пекине?

    Сяо Цзяньхуа, китайский миллиардер, который недавно пропал в Гонконге, в настоящее время находится под следствием в Пекине по обвинению в коррупции, по мнению источника, знакомого...Подробнее

    Фото: FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

    Иностранный бизнес уходит из Китая?

    отель

    Что известно о пропавшем китайском миллиардере Сяо Цзяньхуа?

    Празднование в честь дня рождения Конфуция. Конфуцманский храм в городе Чанчунь провинции Цзилинь,, Китай, 2005 год. Фото: China Photos/Getty Images

    Китай привлекает туристов именем философа Конфуция

    Фото: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images

    Мощный китайский компьютер уместится на ладони

  • Права человека


  • Извлечение органов


  • Традиционная культура


    • Мнение

    Президент Республики Молдова Игорь Додон и Зинаида Гречаная (Партия социалистов). Фото: wikipedia/Accent TV 2015
    Интервью президента Молдовы Игоря Додона телеканалу «МИР»
    Мария Гербер . Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    Мария Гербер: Предложить отношения, как ценность — вот задача бизнеса сегодня

    Роман Яковлев, методист отдела программ Мосгортура по организации детского отдыха. Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    Роман Яковлев: Крайне важно помочь ребёнку сделать правильный нравственный выбор

    Фото предоставлено Алексеем Любжиным.

    Алексей Любжин: Ориентация на среднего ученика не идёт впрок никому

    Наука и Технологии

    Китай
    Растёт риск землетрясений, спровоцированных людьми
    Взорвавшийся Samsung Galaxy Note 7. Фото: Flickr

    Почему батареи в телефонах начали взрываться чаще?

    Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

    Российский робот Фёдор полетит в космос в составе экипажа (видео)

    Фото: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images

    Суперпопулярная игра Pokemon Go захватывает мир (видео)

  • Новости науки


  • Окружающая среда


    • Здоровье

    Росскачество выявило опасные сорта мёда
    Лучшие и худшие марки мёда в России. Проверка Роскачества
    Как восстановиться после бессонной ночи

    Как восстановиться после бессонной ночи

    Лучшие и худшие ингредиенты для салатов, по мнению диетологов

    Лучшие и худшие ингредиенты для салатов, по мнению диетологов

    3 простых способа держать стресс на расстоянии

    3 простых способа держать стресс на расстоянии

    • Жизнь

    Фото: janeb13/pixabay.com/CC0 Public Domain
    Аудиокниги теперь доступны каждому — проверено!
    Фото: siala/pixabay.com/CC0 0.1

    Переезд офиса с компанией «Переезд 01» — почасовки отменяются!

    Фото: предоставлено компанией ВЕЛЕССТРОЙ

    Новые объекты от ВЕЛЕССТРОЙ: что было построено в 2016 году?

    Фото: muffelz/pixabay.com/CC0 Public Domain

    Кардшаринг — современный метод экономии на просмотре любимых каналов

    Вокруг света

    Верхняя палата парламента Египта. Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images
    Парламент Египта обсудил приём российских туристов
    В гостях у хозяйки Янтарной комнаты. Фото: Ульяна Ким/Великая Эпоха

    В гостях у хозяйки Янтарной комнаты

    Отдых в Крыму. Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

    В каких российских регионах введут в 2017 году курортный сбор?

    Горный бег «Архызская Одиссея» в Карачаево-Черкесской Республике. Фото: Александр Трушников/Великая Эпоха

    Соревнования по горному бегу «Архызская Одиссея» прошли в Карачаево-Черкесии

    • Мода и красота

    Конкурс красоты «Мисс Ялта 2016» в Крыму. Фото: Алла Лавриненко/Великая Эпоха
    Самая прекрасная девушка Крыма получила миллион рублей (видео)
    мода

    Конец сказки Valentino или начало двух новых сказок?

    Фото: Getty Images

    Ретроспектива Оскара де ла Ренты

    Фото предоставлено Shelley Gifford/Pretty Little Braids

    Мама изобрела 800 причёсок-плетёнок для дочери

  • Мода и красота


    • Культура и искусство

    Фото предоставлено МТРК «Мир»
    Радик Батыршин: Смерть интернет-СМИ — это миф
    Фото предоставил ТК «МИР»

    Маршалы Победы на телеканале «МИР»

    678a1992_01_zaslavskij_crop

    Ректор ГИТИСа: Два года за порчу произведений искусства — нормальный срок

    Памятник в Змиевской балке, Ростов-на-Дону. Фото: Пономарева/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

    «Под тенью свастики»

    • Спорт

    Российский спортивный дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов на Чемпионате Европы по фигурному катанию, 26 января, 2017 год, Острава, Чехия. Фото: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images
    ЧЕ 2017 по фигурному катанию. Тарасова и Морозов ― золотые призёры (видео)
    Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

    Сборная России по хоккею 5 января выиграла бронзу в матче со Швецией на МЧМ (видео)

    7 февраля биатлонисты Германии выиграли смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.

    Допинг в биатлоне. Россия может лишиться всех международных спортивных турниров

    Призёры в парном катании на Гран-при 2016 по фигурному катанию в Марселе: китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао (серебро), россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (золото), канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (бронза), Франция, 9 декабря, 2016 год. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images

    Результаты финала Гран-при 2016 по фигурному катанию во Франции (видео)

    Видео

    Кадр из фильма «Великая стена». Скриншот: Русские Трейлеры /youtube.com
    Компартия Китая запретила критику фильмов с Джеки Чаном и Мэттом Дэймоном (видео)
    Семизвёздочный отель Wanda Reign в Шанхае. Скриншот: Best Travel Destination/youtube.com

    Китайские отели. В Шанхае открылся семизвёздочный Wanda Reign (видео)

    медведь

    Русская семья приютила и вырастила бурого медведя по кличке Степан (видео)

    Фото: public domain/pexels.com

    Японские беспилотные такси и другие необычные перевозчики (видео)

  • Развлечения


  • Фотогалерея



    • Copyright © 2005-2017
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
    Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
    2012 запросов. 107,576 секунд. 510.686416625982 Мб
    Рейтинг@Mail.ru
    Top