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Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
22 января 2017 г.
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В России сократят число медосмотров для несовершеннолетних

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Минздрав России предложил отменить медосмотры при поступлении детей в детский сад, школу, вузы. Таким образом, ведомство сократит нагрузку на врачей и расход денежных средств, сохранив...

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    Фото: Sean Gallup/Getty Images
    В России сократят число медосмотров для несовершеннолетних

    Минздрав России предложил отменить медосмотры при поступлении детей в детский сад, школу, вузы. Таким образом, ведомство сократит нагрузку на врачей и расход денежных средств, сохранив...Подробнее

    Конституционный суд РФ. Фото: ROSTISLAV KOSHELEV/AFP/Getty Images

    Конституционный суд РФ лишил экс-акционеров ЮКОСа выплат

    Фото: Совет Федерации/commons.wikimedia.org/CC BY 2.0)CC BY 2.0

    Парламентарии РФ признали «перегибы» при выполнении «закона Яровой»

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    Китай создаст систему экстренного оповещения о землетрясениях

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