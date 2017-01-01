Китай может перейти к президентской форме правления
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Российские власти назвали «незаконными» новые санкции США, введённые ими 29 декабря против России из-за хакерских атак. В качестве ответных мер на санкции российское руководство закрыло...Подробнее
Перемещаться по городу стало проще, отметили 63% москвичей. Деятельностью московских властей по разгрузке дорог от транспорта удовлетворены 76% населения столицы, сообщает Всероссийский центр изучения общественного...Подробнее
Крупнейший китайский сайт-агрегатор кинорецензий убрал отрицательные рецензии на фильмы национальной киноиндустрии. Причиной этому стало указание коммунистической партии Китая, которая осудила критические комментарии экспертов и пользователей...Подробнее