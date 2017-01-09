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Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
9 января 2017 г.
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На Дальнем Востоке потребовали отмены обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС

Центр ЭРА-ГЛОНАСС. Фото: PEDRO LADEIRA/AFP/Getty Images

Житель Петропавловска-Камчатского запустил на сайте Change.org электронную петицию против обязательной установки в 2017 году системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС на новых автомобилях. /epochtimes.ru/ В соответствии с...

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    Центр ЭРА-ГЛОНАСС. Фото: PEDRO LADEIRA/AFP/Getty Images
    На Дальнем Востоке потребовали отмены обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС

    Житель Петропавловска-Камчатского запустил на сайте Change.org электронную петицию против обязательной установки в 2017 году системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС на новых автомобилях. /epochtimes.ru/ В соответствии с...Подробнее

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