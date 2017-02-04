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Минобрнауки КНР приветствует введение в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку, сообщает агентство «Чжунго синьвэнь». /epochtimes.ru/ Свою информацию Минобрнауки КНР разместило в одной...Подробнее
Чёрный экран и отсутствие обратной связи со стороны собственного девайса заставит нервничать любого владельца смартфона. В такой ситуации возникает только один вопрос: «Что делать, если...Подробнее
В январе этого года компания США Seagate ― ведущий мировой производитель жёстких дисков для компьютеров закрыла своё предприятие в китайском городе Сучжоу, оставив без работы...Подробнее