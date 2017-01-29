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Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
29 января 2017 г.
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СПЧ выступил против цензуры Интернета по модели КНР в России

СПЧ, ПАСЕ

В четверг, 26 января, председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выступил против ограничений Интернета по примеру Китая, которые, якобы, предложил...

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