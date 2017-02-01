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С 1 февраля любой гражданин России сможет получить на Дальнем Востоке свой гектар земли. Лидером по поданным заявкам стал Приморский край, сообщил заместитель министра РФ...Подробнее
Крупный дизайнерский проект FollowTheFabrika анонсировал третий этап конкурса, который пройдёт 17 января в Москве. Событие пройдёт на территории поистине нестандартной площадки в центре столицы —...Подробнее
Китайские учёные создали мощный уникальный компьютер MeegoPad размерами с небольшой сотовый телефон, пишет «Наньцзао Жибао». /epochtimes.ru/ Вес компьютера MeegoPad составляет всего 45 граммов, что сравнимо...Подробнее