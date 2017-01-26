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Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
26 января 2017 г.
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В 2018 году Китай протестирует высокоскоростной поезд для России

Высокоскоростной поезд в Китае. Фото: PETER PARKS/AFP/Getty Images

Разработка и тестирование высокоскоростного поезда для России запланированы на 2018 год. Поезд рассчитан на российские морозы и будет запущен на магистрали Москва — Казань, сообщает...

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